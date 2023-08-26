Несколько европейских стран хотят купить иранские беспилотники — СМИ 26 августа, 23:56 Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Несколько европейских стран якобы обратились к Ирану с просьбой о приобретении беспилотников.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талаи-Ник, пишет Mehr News Agency.



«У наших беспилотников много заказчиков, и многие страны просят купить у нас беспилотники. Сейчас есть много заказчиков на наши беспилотники, и мы получили несколько запросов от западных и европейских стран, хотя они не хотят быть названными», — сказал он.

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По словам Талаи-Ник, Иран не выставляет все свои беспилотники по некоторым оговоркам.

«Если у нас нет политических соображений и соображений безопасности в отношении той или иной страны и мы уверены, что этот беспилотник не будет использован ненадлежащим образом, а также учитывая возможности производства беспилотников и внутренний спрос, мы готовы экспортировать беспилотники, которые находятся в портфеле экспортной продукции», — заявил он.

Представитель ведомства добавил, что ни один из контрактов на экспорт беспилотников с другими странами не был отменен.

«Что касается прошлых обменов с такими странами, как Россия, то ни один из них не был отменен. Однако каждый из них проходит через свои специфические процессы», — отметил он.