«Автором мировой войны должен быть Путин». Лидеры ЕС еще ведут переговоры с диктатором, а население готово сражаться — политолог 30 марта, 19:04 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины. Стокгольм, Швеция, 26 марта 2022 года (Фото:TT News Agency/Fredrik Persson via REUTERS)

Научный сотрудник Карлового университета Александр Морозов считает, что европейские лидеры до сих пор пытаются договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что он является автором мировой войны.

«Правильно, что политические лидеры до последней минуты пробуют вести переговоры. Когда мировая война начнется и придется решать вопрос о Путине окончательно, никто не хочет быть инициатором, брать на себя авторство за эту войну. Все понимают: Путин должен быть автором войны. К этому дело и идет. Это он сидит в бункере и продолжает поднимать ставки, ведя дело к мировой войне, за которую он и понесет ответственность», – рассказал в эфире Радио НВ Морозов.

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В то же время политолог убежден, что все страны, говорящие с диктатором, не должны снижать уровень поддержки Украины, которая борется и за Европу также.

Также, по его мнению, жители Европейского союза солидарны с Украиной и готовы воевать:

«Европейские избиратели уже готовы к тому, что придется воевать за некоторые идеалы, что так это нельзя будет оставить. <...> У меня такое впечатление, <...> если бы правительства [европейских стран] или Альянс приняли бы решение о прямом военном участии, то избиратель поддержал бы это. Мы бы получили в Европе не антивоенные демонстрации в случае вступления НАТО в войну, а наоборот демонстрации в поддержку этого».

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