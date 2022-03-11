«Украинская сила пугает». Многие политики в Германии опасаются, что Украина победит, а Россия распадется — политолог 11 марта, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Германия (Фото:Pexels / Pixabay)

Некоторые политические элиты в Европе, в частности и Германии, боятся, что Украина победит в войне, а Россия распадется на несколько государств, рассказал немецкий политолог Сергей Сумленный в эфире Радио НВ.

«Кто-то в немецком правительстве и в политической элите сейчас ждет, когда же наконец Украина падет, когда наконец [российский диктатор Владимир] Путин победит и можно будет вернуться в формат медиации, когда немецкое правительство будет пытаться найти какой-то компромисс между оккупационной российской властью и новым украинским правительством. Думаю, об этом многие в политических кругах мечтают. Не следует исключать эту возможность. Эта неготовность активно помогать Украине имеет под собой фактор, что многие в Европе боятся, что Россия проиграет и распадется, а Украина победит. Если это произойдет, то Украина выйдет из этой войны очень сильной, уверенной в себе страной, а на месте России окажется 15−20−25 государств, в том числе и с ядерным оружием. Европейские трусливые лидеры, не имеющие никакого опыта реального конфликта, которые уже третье поколение после [Второй мировой] войны, просто не понимают, что такое риски того, что ты не действуешь. Они знают риски, когда ты действуешь. Они надеются, что все закончится поражением Украины, победой Путина и возможностью возвращения к business as usual. Это позорно, конечно», — отметил Сумленный.

Политолог продолжил, что распад России возможен в течение двух-трех месяцев и это пугает политиков в Германии, ведь они не знают, что с этим делать:

«Они пугаются этого хаоса. У них нет ни интеллектуальных, ни моральных способностей овладеть этим хаосом. Они понимают: если это произойдет, то нужно прямое военное вторжение Запада в Россию для того, чтобы взять под контроль бывшее российское ядерное оружие. Они к этому не готовы. Украинская армия сейчас уничтожала столько российских танков и техники, сколько нет на вооружении, на бумажке в Бундесвере (Вооруженные силы Германии — ред.). То есть, если бы это была война Украины с Германией, условно говоря, то немецкая армия была бы уничтожена уже два раза. И такая сила пугает, они не знают, что с этим делать».

9 марта канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия точно не будет отправлять военные самолеты в Украину.

4 марта также выяснилось, что несколько сот зенитных ракет Стрела, которые правительство Германии планирует передать на вооружение Украине, устарели и совсем непригодны для использования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может сейчас оценивать действия Германии в условиях полномасштабного вторжения России в украинские города. Зеленский добавил, что оценит действия Шольца позже, когда будет ясно, чем закончится война.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию открыть глаза и увеличить помощь Украине.

Bloomberg со ссылкой на дипломатов также сообщил, что несколько стран Европейского Союза отказываются от призывов блока предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС на этой неделе. Речь идет о Германии и Нидерландах.

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