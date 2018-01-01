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В Европарламенте вывесили баннер в поддержку Сенцова

Сегодня, 12:22
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Баннер вывесили в рамках подготовки к церемонии вручения

Фото: Rikard Jozwiak via Twitter

В Европарламенте вывесили баннер в честь украинского политзаключенного Олега Сенцова, который стал лауреатом премии Сахарова За свободу мысли.

Как сообщает Радио Свобода, так Европарламент продемонстрировал готовность к церемонии награждения премией Сахарова.

Она должна состояться 12 декабря.

Напомним, Олег Сенцов стал лауреатом премии За свободу мысли имени Сахарова, учрежденной Европейским парламентом.

Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

Теги:   Баннер Премия Сахарова Олег Сенцов Европарламент

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