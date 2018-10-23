В Европарламенте возмущены попыткой РФ "аннексировать" Азовское море

Депутаты Европейского парламента признали факт нарушения Россией международного права в Азовском море и предостерегли Москву от дальнейших агрессивных действий.
Об этом шла речь на дебатах Европарламента по ситуации в Азовском море, по итогам которой в четверг, 25 октября, ожидается принятие жесткой резолюции, передает Укринформ.
По мнению европарламентариев, агрессия России в Азовском море грозит всему восточному флангу НАТО и может привести к эскалации нового конфликта в Европе.
"Попытка аннексии Азовского моря и частичная блокада украинских портов - это очередной серьезный вызов, ухудшающий европейский режим на морях. Очевидно, что это более серьезно, чем торговые и экономические вопросы. Ситуация в Азове постепенно может превратиться в новый конфликт", - заявила представитель политической группы Европейской народной партии Сандра Калниете.
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По словам депутата от Альянса либералов и демократов за Европу Пятраса Ауштрявичюса, единственным ответом на грубое нарушение международного права со стороны РФ является введение дополнительных санкций против Кремля, а также европейских компаний, физических лиц и даже стран, сотрудничающих с Россией в нарушении режима санкций.
В свою очередь представитель "зеленых" Ребекка Хармс призвала расширить мониторинговый мандат ОБСЕ на территорию Азовского моря, а ЕС и НАТО - перебросить военные корабли в регион, чтобы предотвратить эскалацию.
С апреля 2018 года России начала задерживать для длительных проверок иностранные суда, следующие в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив. Действия россиян противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является морем внутреннего пользования как для Украины, так и для России, и его могут свободно использовать две стороны.
Украина ведет переговоры со странами Евросоюза и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.
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