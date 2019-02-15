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В Европарламенте решили отменить мероприятие с участием Пучдемона

Сегодня, 22:02
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ЕРА

Карлес Пучдемон

В Европарламенте решили отменить мероприятие, на котором должен был присутствовать экс-лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон, сообщает AFP.

Мероприятие отменили ссылаясь на "угрозы безопасности".

"Существует опасность, что предложенное событие может представлять угрозу для сохранения общественного порядка в помещениях парламента", - сказали в Европарламенте.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Карлес Пучдемон бежал в Бельгию после референдума о независимости 1 октября 2017 года, чтобы избежать ареста.

23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Позже Пучдемон был задержан полицией Германии при попытке пересечения границы.

26 марта суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Пучдемона.

20 июля суд в Германии отменил постановление об экстрадиции Пучдемона.

Позже Пучдемон вернулся в столицу Бельгии.

Теги:   Карлес Пучдемон Испания

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