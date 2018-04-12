В Европарламенте призвали временно лишить права голоса Венгрию

Докладчик комитета Европарламента Джудит Саргентини (Нидерланды) представила доклад о нарушениях гражданских свобод правительством Венгрии и призвала на его основании начать процедуру введения санкций в отношении Будапешта, в том числе и лишения страны права голоса в ЕП.

Европарламентарии Комитета по вопросам гражданских свобод обсуждали в четверг, 12 апреля, ситуацию в области демократии, верховенства права и основных прав в Венгрии.

Саргентини призвала коллег определить, существует ли риск серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан ЕС.

На заседании в мае прошлого года в Брюсселе согласились, что ситуация в стране оправдывает процедуру, которая может привести к санкциям против Венгрии, включая временную потерю права голоса в ЕП. Речь идет об активации статьи 7 (1) Договора ЕС.

Она добавила, что "венгерский народ больше не может рассчитывать на основные права, которые мы считаем само собой разумеющимися в остальной Европе".

"В Европе мы берем на себя обязательства в отношении общих ценностей уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равноправия, верховенства права и прав человека. К сожалению, венгры не могут быть уверены, что их правительство будет честным и равным", - добавила она.

Некоторые депутаты Европарламента согласились с оценкой, что в ​​Венгрии существует системный риск для демократии и верховенства права. Другие спикеры требовали, чтобы эта процедура не использовалась для получения политических баллов, а некоторые критиковали нападения на правительство, которое широко поддерживало венгерское население.

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В дальнейшем комитет ЕП будет голосовать за предложение Саргентини в июне, в дальнейшем отчет будет поставлен на голосование в парламенте в сентябре. Для принятия его должно поддержать абсолютное большинство депутатов, то есть не менее 376 голосов.

Ранее НВ сообщало, что Саргентини перечислила замечания в адрес Венгрии. В частности, речь идет о шести изменениях в Конституцию в последние годы, подконтрольность судов исполнительной власти, ограничения для СМИ, проблемы со свободой высших учебных заведений, свободами религиозных убеждений, а также свободы объединений.

"Есть также ухудшение ситуации в отношении толерантности в отношении ромов, а также прав мигрантов и беженцев", - заявила она.