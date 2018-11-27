В Европарламенте призвали усилить санкции против России и закрыть Северный поток-2

Евродепутат считает, что Европа не может просто наблюдать за действиями РФ

Сопредседатель комитета ассоциации ЕС – Украина в Европарламенте Дариуш Розати заявил, что после захвата РФ украинских военных кораблей в море, санкции против нее должны быть усилены.

Об этом сообщает Укринформ.

"Должен быть направлен мощный сигнал, что Евросоюз не может принять такое поведение. И что это будет иметь последствия. Санкции должны быть продлены. Как предлагалось, они должны быть распространены на всех людей, которые несут ответственность за приказы, которые отдавались для провокации в Азовском море, до высшего звена командования", – заявил Розати.

Политик отметил, что можно запретить Северный поток-2.

"Например, окончательно запретить проект Северный поток – 2. Мы должны сделать так, чтобы президент Путин заплатил высокую цену за такие действия. Если он не заплатит такую цену, если он будет видеть, что наш ответ и реакция являются мягкими или зыбкыми, это лишь заставит его делать больше (агрессии) – это очень понятно", – сказал евродепутат.

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По словам Розати, Европа не может просто наблюдать за ситуацией и позволить России вести себя так грубо с соседями.

"Прежде всего мы должны признать, что был акт агрессии против суверенного государства, которое является нашим соседом и ассоциированным партнером. Поэтому мы также несем ответственность. Это должны осознать страны-члены", – сказал политик.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.