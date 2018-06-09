В Европарламенте призвали украинских чиновников посетить киевский прайд

35 депутатов Европейского парламента призвали украинских политиков посетить Марш равенства в Киеве. Об этом в открытом письме, опубликованном на своем официальном сайте, сообщила евродепутатка Ребекка Хармс.
We launched the 1st ever open letter by @EUparliament MEPs in support of #KyivPride and LGBT equality in Ukraine.- Maxim Eristavi (@MaximEristavi) 5 июня 2018 г.
Let's make sure the Ukrainian government hears us.
Maximize a bit of history-making & solidarity by sharing it. #PrideMonth https://t.co/Wi36tnmj4R pic.twitter.com/YcEoW6SlFo
Кроме того, украинских властей призвали обеспечить безопасность участников прайда.
"Одним из основополагающих принципов Европейского Союза является обеспечение равных прав для всех независимо от их пола, национальности, цвета кожи и сексуальной ориентации. Поскольку украинцы идут на пути к европейской интеграции, мы приветствуем прогресс, достигнутый в достижении большего равенства ЛГБТ", – отмечается в письме.
Также в документе отмечается, что прайды прошлых двух лет продемонстрировали приверженность страны защищать права граждан на мирные собрания. Однако европарламентарии также напомнили, что Украина остается одной из последних в Европе стран, где представителей ЛГБТ-сообщества не защищают никакие законы.
"Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров присоединиться к своим гражданам на Марше равенства 17 июня. Сделает истории и будьте в первом ряду, поскольку украинцы идут к тому, чтобы быть сильной, разносторонней и равной демократическим государством в нашей европейской семье", – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что в центре Киев 17 июня состоится марш равенства КиевПрайд-2018.
Также с 8 по 16 июня в Киеве пройдет прайд-неделя КиевПрайд-2018 - неделю культурно-просветительских мероприятий, посвященных жизни ЛГБТ + сообщества в Украине.
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