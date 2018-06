В Европарламенте призвали украинских чиновников посетить киевский прайд

35 депутатов Европейского парламента призвали украинских политиков посетить Марш равенства в Киеве. Об этом в открытом письме, опубликованном на своем официальном сайте, сообщила евродепутатка Ребекка Хармс.

We launched the 1st ever open letter by @EUparliament MEPs in support of #KyivPride and LGBT equality in Ukraine.

Let's make sure the Ukrainian government hears us.

Maximize a bit of history-making & solidarity by sharing it. #PrideMonth https://t.co/Wi36tnmj4R pic.twitter.com/YcEoW6SlFo