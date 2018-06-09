В Европарламенте призвали украинских чиновников посетить киевский прайд

35 депутатов Европейского парламента призвали украинских политиков посетить Марш равенства в Киеве. Об этом в открытом письме, опубликованном на своем официальном сайте, сообщила евродепутатка Ребекка Хармс.

We launched the 1st ever open letter by @EUparliament MEPs in support of #KyivPride and LGBT equality in Ukraine.

Let's make sure the Ukrainian government hears us.

Maximize a bit of history-making & solidarity by sharing it. #PrideMonth https://t.co/Wi36tnmj4R pic.twitter.com/YcEoW6SlFo - Maxim Eristavi (@MaximEristavi) 5 июня 2018 г.

Кроме того, украинских властей призвали обеспечить безопасность участников прайда.

"Одним из основополагающих принципов Европейского Союза является обеспечение равных прав для всех независимо от их пола, национальности, цвета кожи и сексуальной ориентации. Поскольку украинцы идут на пути к европейской интеграции, мы приветствуем прогресс, достигнутый в достижении большего равенства ЛГБТ", – отмечается в письме.

Также в документе отмечается, что прайды прошлых двух лет продемонстрировали приверженность страны защищать права граждан на мирные собрания. Однако европарламентарии также напомнили, что Украина остается одной из последних в Европе стран, где представителей ЛГБТ-сообщества не защищают никакие законы.

"Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров присоединиться к своим гражданам на Марше равенства 17 июня. Сделает истории и будьте в первом ряду, поскольку украинцы идут к тому, чтобы быть сильной, разносторонней и равной демократическим государством в нашей европейской семье", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в центре Киев 17 июня состоится марш равенства КиевПрайд-2018.

Также с 8 по 16 июня в Киеве пройдет прайд-неделя КиевПрайд-2018 - неделю культурно-просветительских мероприятий, посвященных жизни ЛГБТ + сообщества в Украине.