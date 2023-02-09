Пропорциональный ответ. Глава Европарламента призвала предоставить Украине истребители и дальнобойное оружие 9 февраля, 12:20 Роберта Метсола (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В четверг, 9 февраля глава Европарламента Роберта Метсола призвала рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия.

«Мы оказываем военную помощь и оборудование и следующим шагом должно быть рассмотрение возможности предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия. Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, а угроза очень велика», — сказала она перед выступлением президента Украины Владимира Зеленского в Европарламенте.

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По ее словам, Евросоюз должен принять конкретные меры, чтобы приблизить победу, а также должен привлечь к ответственности виновников преступлений.



После визита в Лондон и Париж президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибыл в Брюссель на саммит ЕС.

8 февраля Зеленский посетил с неанонсированным визитом Британию. Он провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед парламентом, встретился с королем Чарльзом ІІІ и украинскими военными.

По итогам визита официальный Лондон заявил о том, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и нескольких российских предприятий. Сунак также заверил, что Британия будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонном пакете от Великобритании», который будет включать дальнобойное оружие.



Затем Зеленский отправился во Францию, где в Париже встретился с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент Франции предложил провести мирную конференцию на основе «формулы мира» Зеленского и наградил президента Украины орденом Почетного легиона — высшей наградой Франции.