В Европарламенте призвали к бойкоту ЧМ-2018 в России

В Европарламенте призвали европейские правительства не ехать на ЧМ-2018

Депутаты Европейского парламента призвали правительства европейских стран отказаться от поездки на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Инициировала обращение евродепутат Ребекка Хармс, ее поддержали 60 депутатов из 16 стран ЕС, сообщает DW.

Евродепутаты призывают европейские правительства последовать примеру властей Великобритании и Исландии и отказаться от присутствия на матчах и других мероприятиях ЧМ-2018.

По словам Ребекки Хармс, президент РФ Владимир Путин не может быть хорошим хозяином чемпионата мира, пока в Сирии и Украине продолжается война, а также пока он поддерживает правоэкстремистские и антидемократические партии в ЕС и пытается оказать влияние на выборы.

"Демократические правительства не должны вносить вклад в инсценировку Путина как сильного мужчины, которому оказывают честь важные в мире лица. Никто не должен забывать, что через три дня после Олимпийских игр в Сочи Крым был занят российской армией", - добавила она.

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Напомним, о своих планах не ехать на футбольный чемпионат в РФ уже заявили британские министры и члены королевской семьи, президент Польши Анджей Дуда и руководство Дании.

Правительство Исландии также рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления в Солсбери.

Немецкое издание Bild решило бойкотировать турнир-репетицию ЧМ-2018 из-за цензуры в России.

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Сообщалось, что 43% футбольных болельщиков в мире не поддерживают проведение чемпионата мира 2018 года в России.