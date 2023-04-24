В Европарламенте призвали МИД Франции выдворить китайского посла
Катрин Колонна (Фото:JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS)
Группа из 80 депутатов Европейского парламента призвали главу МИД Франции Катрин Колонну объявить персоной нон грата посла Китая Лу Шайе. Он выразил сомнения в суверенитете постсоветских государств и затруднился ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Об этом пишет Le Monde.
Евродепутаты отметили в своем письме, что слова посла Китая нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран.
Парламентарии убеждены, что Китай и любая другая страна не имеют права подвергать сомнению суверенитет других государств.
«Замечания посла направлены на подрыв фундаментальных принципов, на которых основаны дипломатические отношения. Суверенитет — это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений, международного права и Устава Организации Объединенных Наций», — говорится в письме депутатов французскому министру.
Евродепутаты также заявили, что демократический мир должен направить недвусмысленный сигнал авторитарным странам в то время, когда в Европе бурлит война из-за агрессии России против территориальной целостности Украины.
22 апреля посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что бывшие советские страны якобы "не имеют действующего статуса в международном праве".
В интервью французскому каналу LCI Лу Шае задали вопрос о его позиции по поводу оккупированного Крыма, и тот заявил, что это «зависит от того, как смотреть на вопросы», а остров «сначала был российским». Журналист напомнил, что по международному праву Крым — украинский.
«По международному праву даже страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, утверждающего их статус как независимых стран», — сказал посол.