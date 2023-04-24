В Европарламенте призвали МИД Франции выдворить китайского посла

24 апреля, 04:13
Поделиться:
Катрин Колонна (Фото:JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS)

Катрин Колонна (Фото:JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS)

Группа из 80 депутатов Европейского парламента призвали главу МИД Франции Катрин Колонну объявить персоной нон грата посла Китая Лу Шайе. Он выразил сомнения в суверенитете постсоветских государств и затруднился ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Об этом пишет Le Monde.

Евродепутаты отметили в своем письме, что слова посла Китая нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран.

Читайте также:

Спутниковый снимок укреплений российских окупантов в Крыму (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS) Войдут ли ВСУ в Крым весной? Буданов дал прогноз на этот и следующий год

Парламентарии убеждены, что Китай и любая другая страна не имеют права подвергать сомнению суверенитет других государств.

Видео дня

«Замечания посла направлены на подрыв фундаментальных принципов, на которых основаны дипломатические отношения. Суверенитет — это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений, международного права и Устава Организации Объединенных Наций», — говорится в письме депутатов французскому министру.

Евродепутаты также заявили, что демократический мир должен направить недвусмысленный сигнал авторитарным странам в то время, когда в Европе бурлит война из-за агрессии России против территориальной целостности Украины.

Читайте также:
«Абсурдная версия истории Крыма». Подоляк отреагировал на скандальное заявление посла Китая про Крым

22 апреля посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что бывшие советские страны якобы "не имеют действующего статуса в международном праве".

В интервью французскому каналу LCI Лу Шае задали вопрос о его позиции по поводу оккупированного Крыма, и тот заявил, что это «зависит от того, как смотреть на вопросы», а остров «сначала был российским». Журналист напомнил, что по международному праву Крым — украинский.

«По международному праву даже страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, утверждающего их статус как независимых стран», — сказал посол.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Китай Европарламент Франция МИД Франции Россия-Китай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X