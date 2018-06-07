В Европарламенте представили интерактивную карту с местами содержания политзаключенных в РФ

Фракция "зеленых" в Европарламенте представила интерактивную карту России с местами содержания политических заключенных, передает DW.

Как отмечается, эту инициативу представила в Брюсселе в среду, 6 июня, евродепутат от Германии Ребекка Хармс. По ее словам, цель акции - в преддверии чемпионата мира по футболу обратить внимание болельщиков на нарушение прав человека в России.

На отдельной странице на сайте "зеленых" представлены две карты России. На одной из них изображены стадионы, где будут проходить матчи мирового первенства.

Но если перевести переключатель из положения "честная игра" в "нарушение правил", то на карте появятся не стадионы, а места лишения свободы, в которых удерживают политических заключенных.

Со страницы можно перейти к списку 158 политзаключенных, из которых более 60 - граждане Украины. Список составил правозащитный центр Мемориал. Среди этих узников - украинский режиссер Олег Сенцов, который три недели назад объявил голодовку, и глава чеченского офиса Мемориала Оюб Титиев.

"Этот список далек от того, чтобы быть полным. Он содержит только тех лиц и те дела, касательно которых мы смогли собрать и проанализировать информацию, достаточную для убедительного вывода о политической мотивации и незаконном характере их уголовного преследования", - пояснили в организации.

На этой же странице каждый желающий может поддержать петицию, призывающую представителей Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) затронуть тему политзаключенных в России во время их контактов с российскими чиновниками и лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Ребекка Хармс считает, что чемпионат "может быть благоприятным моментом предоставить людям, любящим футбол, более глубокое понимание того, чем сегодня является Россия".

"Я надеюсь, что мы не станем политической силой, которая портит жизнь фанатам. Надеюсь, что мы сможем побудить болельщиков показать больше ответственности, если ФИФА приняла неверное решение о месте проведения чемпионата" - пояснила Хармс.

Хармс подчеркнула, что никогда не призывала к всеобщему бойкоту ЧМ-2018. Призыв адресован лишь политикам, в первую очередь главам государств и правительств, которым "не следует присоединяться к Путину на ЧМ-2018, тем самым усиливая его позицию, направленную против ЕС, а также стратегию агрессии, в первую очередь против Украины".

Ранее сообщалось, что Лондон требует от России немедленно освободить 70 украинских политзаключенных.