В Европарламенте не читали законопроект о градостроительной реформе, против которого выступили в резолюции — Шуляк 31 августа, 17:00 По словам Елены Шуляк евродепутаты не могли прочитать законопроект № 5655, потому что он не был переведен на английский (Фото:Guillaume Perigois/Unsplash)

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк в интервью Radio NV заявила, что депутаты Европарламента не читали законопроект № 5655 о градостроительной реформе, который Европарламент призвал президента Украины не подписывать в своей резолюции, поскольку на тот момент документ не был переведен на английский язык.



«Есть соответствующая резолюция Европейского парламента, которая касалась, прежде всего, вопросов вступления Украины в НАТО, и там, конечно, эту резолюцию готовили без соответствующей правки, но там странным образом перед голосованием появились правки, что, пожалуйста, президент Владимир Зеленский, не подписывайте законопроект № 5655», — заявила Шуляк в эфире Radio NV.

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По словам главы партии Слуга народа «такой инцидент» — это «впервые в истории Европейского парламента».

«Мы сейчас находимся в очень тесной коммуникации и с офисом президента Европарламента, с Робертой Мацолой, и с нашими коллегами из Европарламента. Этот закон, он даже не был переведен на английский язык, его не смог прочитать ни один европарламентарий. Это не анекдот, это правда», — сказала она.

Шуляк также рассказала, что письмо об этом законопроекте в Европарламент направил глава Верховной Рады Руслан Степанчук, а также есть коммуникация на уровне вице-премьер-министров Александра Кубракова и Михаила Федорова, «потому что Александр отвечает вообще за процессы восстановления, а господин Федоров отвечает за процессы цифровой трансформации», и именно с этими двумя министерствами тесно связана реформа градостроительства.

«Поэтому мы работаем и с Европарламентом, и с Европейской комиссией. Конечно, с Европарламентом работают и наши оппоненты. Ну, такой батл, к сожалению, он не приводит к тому, что Украина движется вперед для того, чтобы наводить порядок в сфере градостроительства», — отметила глава партии Слуга народа.

Она добавила, что инициаторы законопроекта «сделали одну очень большую ошибку — плохо коммуницировали в начале внедрения реформы», из-за чего большое количество «светлых, хороших, порядочных людей» не читали закон, но «поверили, что кто-то там мафия, что закон в пользу застройщиков».

«Конечно мы ее (ошибку, которая заключается в плохой коммуникации по законопроекту № 5655 — ред.) исправляем. Мы коммуницируем и с европарламентариями, и со всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы доносить эту позицию», — сказала Шуляк.

15 июня Европарламент принял резолюцию, где, помимо прочего, выразил предостережение относительно подписания президентом законопроекта № 5655 о реформировании сферы градостроительства.

В декабре Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности. Документ вносит революционные изменения в работу строительной отрасли. Против него выступило много людей — от мэров украинских городов до архитекторов и лидеров общественных организаций.

Кроме того, против принятия законопроекта выступало Министерство культуры и информационной политики, которое указало на риски сохранения культурного наследия, а Нацагентство по предотвращению коррупции определило, что № 5655 не соответствует Антикоррупционной стратегии.