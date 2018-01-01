Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Мелинда Хэринг
Новые политики уже есть. Но что это меняет?
Кирилл Говорун
Что происходит с украинской церковью?
Ольга Балицкая
Мы ее теряем
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко

В Европарламенте инициировали закрытие портов для российских судов из-за агрессии в Азове – СМИ

Сегодня, 16:23
519
Цей матеріал також доступний українською

Европарламент обратится к странам ЕС из-за агрессии России в Керченском проливе

В Европарламенте готовят резолюцию с поправкой, в которой говорится о призыве стран ЕС закрыть свои порты для российских судов, пишет Укринформ.

 

"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не возобновит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в поправке.

По данным СМИ, ее внесла самая многочисленная политическая группа ЕП Европейской народной партии, а также докладчик по Украине депутат Михаэль Галер.

В резолюции осуждается акт агрессии против Украины в Керченском проливе. Также там есть требование освободить украинские корабли и моряков.

Кроме того, Европарламент призывает ОБСЕ расширить свой мандат в Украине на регион Азовского моря.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам Украины, включая порт Мариуполь.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.  

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.  

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.   

Смотрите также  

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Смотрите также 

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Керченский пролив Агрессия РФ Резолюция Европарламент Военное положение

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 16:34

article_img
Суд признал противоправными действия Сытника и Лещенко по "делу Манафорта"

Последние новости

Мы рекомендуем

Сегодня, 17:30

Не важно, сколько ты прожил, важно – как
События

Сегодня, 17:30

В Киеве может появиться замена Карточке киевлянина
Страны

Сегодня, 17:25

Война в Йемене: за последние три года погибли 60 тысяч человек - доклад

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
2685
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Петля Азовского моря. Как Кремль использует Керченский мост
2255
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Будущее наступает. Что на самом деле происходит во Франции
2155
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7186
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5301
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5102
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28987
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25114
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20637

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться