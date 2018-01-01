В Европарламенте инициировали закрытие портов для российских судов из-за агрессии в Азове – СМИ Сегодня, 16:23 519 Цей матеріал також доступний українською Европарламент обратится к странам ЕС из-за агрессии России в Керченском проливе

В Европарламенте готовят резолюцию с поправкой, в которой говорится о призыве стран ЕС закрыть свои порты для российских судов, пишет Укринформ.

"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не возобновит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в поправке.

По данным СМИ, ее внесла самая многочисленная политическая группа ЕП Европейской народной партии, а также докладчик по Украине депутат Михаэль Галер.

В резолюции осуждается акт агрессии против Украины в Керченском проливе. Также там есть требование освободить украинские корабли и моряков.

Кроме того, Европарламент призывает ОБСЕ расширить свой мандат в Украине на регион Азовского моря.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам Украины, включая порт Мариуполь.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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