В Европарламенте хотят признать ЧВК Вагнера террористической организацией 22 ноября, 14:12 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Депутаты Европарламента хотят, чтобы кремлевскую ЧВК Вагнера признали террористической организацией.

Об этом сообщает Politico, опубликовав соответствующий документ.

Депутаты написали письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю и премьеру Чехии Петру Фиале (его страна в этом году возглавляет Евросовет).

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Парламентарии считают, что ЧВК Вагнера надо включить в список террористических организаций из-за нарушений наемниками прав человека в Украине и их действий в других странах.

Письмо поддержали депутаты всего спектра групп и фракций Европарламента — от ультраправых до левых.

Обращение депутатов Европарламента

19 ноября Медиазона сообщила, что общее количество заключенных в российских исправительных учреждениях в сентябре и октябре сократилось на 23 тысяч человек. Это может быть связано с вербовкой ЧВК Вагнера зеков на войну против Украины.

18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в Белгородской области начали активно вербовать работников промышленных предприятий в ЧВК Вагнера. Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.

