В Европарламенте хотят признать ЧВК Вагнера террористической организацией
Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)
Депутаты Европарламента хотят, чтобы кремлевскую ЧВК Вагнера признали террористической организацией.
Об этом сообщает Politico, опубликовав соответствующий документ.
Депутаты написали письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю и премьеру Чехии Петру Фиале (его страна в этом году возглавляет Евросовет).
Парламентарии считают, что ЧВК Вагнера надо включить в список террористических организаций из-за нарушений наемниками прав человека в Украине и их действий в других странах.
Письмо поддержали депутаты всего спектра групп и фракций Европарламента — от ультраправых до левых.
Обращение депутатов Европарламента
19 ноября Медиазона сообщила, что общее количество заключенных в российских исправительных учреждениях в сентябре и октябре сократилось на 23 тысяч человек. Это может быть связано с вербовкой ЧВК Вагнера зеков на войну против Украины.
18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в Белгородской области начали активно вербовать работников промышленных предприятий в ЧВК Вагнера. Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.