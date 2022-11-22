В Европарламенте хотят признать ЧВК Вагнера террористической организацией

22 ноября, 14:12
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Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Депутаты Европарламента хотят, чтобы кремлевскую ЧВК Вагнера признали террористической организацией.

Об этом сообщает Politico, опубликовав соответствующий документ.

Депутаты написали письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю и премьеру Чехии Петру Фиале (его страна в этом году возглавляет Евросовет).

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Парламентарии считают, что ЧВК Вагнера надо включить в список террористических организаций из-за нарушений наемниками прав человека в Украине и их действий в других странах.

Письмо поддержали депутаты всего спектра групп и фракций Европарламента — от ультраправых до левых.

Обращение депутатов Европарламента

via Politico
via Politico
via Politico
via Politico

19 ноября Медиазона сообщила, что общее количество заключенных в российских исправительных учреждениях в сентябре и октябре сократилось на 23 тысяч человек. Это может быть связано с вербовкой ЧВК Вагнера зеков на войну против Украины.

18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в Белгородской области начали активно вербовать работников промышленных предприятий в ЧВК Вагнера. Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.

https://www.youtube.com/watch?v=i3_JX546Jio
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Терроризм Европарламент Борьба с терроризмом Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины российский терроризм

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