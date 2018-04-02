В Еврокомиссии заявили, что споры между САП и НАБУ "не производят хорошего впечатления"

Брюсселю известно о спорах между антикоррупционных органами в Украине, и "это не производит хорошее впечатление", заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер, передает Радио свобода.

"Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями ... Безусловно, это не производит хорошее впечатление, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет? Может, иногда это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", – сказал он.

Напомним, 20 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила, что в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли скрытую технику для прослушивания.

После этого стало известно, что прослушивания вели Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральная прокуратура.

Позже в ГПУ подтвердили, что проводят следственные действия, в которых фигурирует Холодницкий.

Позже генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Холодницкий ответил, что даст все показания 3 апреля на допросе.