Еврокомиссия прокомментировала заявление Британии о риске превращении ЕС в тюрьму, подобную СССР

В Еврокомиссии прокомментировали заявление главы МИД Великобритании Джереми Ханта о превращение ЕС в "тюрьму", подобную СССР.

По словам спикера Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, Ханту было бы полезно время от времени открывать учебник по истории.

"Я скажу с уважением. Нам всем полезно, в частности министрам иностранных дел, иногда открывать учебник по истории. Это единственный комментарий, который я могу дать", - цитирует Схинаса Европейская правда.

Спикер добавил, что Еврокомиссия не планирует никаких контактов с Лондоном по поводу высказываний Ханта.

Ранее Хант комментируя позицию Евросоюза относительно Brexit заявил, что союз превращается в "тюрьму", подобно СССР, который запрещал своим гражданам выезжать. Глава британского МИД отметил, что лидеры ЕС "отвернулись от идеалов европейской мечты".

"ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть. Урок истории совершенно ясен: если вы превратите ЕС из клуба в тюрьму, то стремление покинуть ее не уменьшится, а будет лишь расти, и мы не будем единственным узником, который захочет бежать из плена", - сказал Хант.

Он также добавил, что будет "бороться" за то, чтобы Brexit состоялся на тех условиях, которые хочет Британия.

Напомним, 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик.

ЕС отказывается принимать британские предложения, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем.