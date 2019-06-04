В Еврокомиссии прокомментировали первую встречу Юнкера с Зеленским
Официальный представитель Европейской комиссии назвал «теплой» первую встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана (ответственный за Европейскую политику соседства еврокомиссар Йоханнес Хан — ред) подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества», — сказал он.
По его словам, ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского.
Напомним, что во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.