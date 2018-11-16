В Еврокомиссии прокомментировали дело сбежавшего в Венгрию экс-премьера Македонии

Пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич заявила, что Еврокомиссия ожидает, что в деле экс-премьера Македонии Николы Груевски будет соблюдено верховенство права.

Об этом сообщает Европейская правда.

"Мы заявляли, что верховенство права является фундаментальным принципом Европейского Союза, и это касается как стран-членов, так и стран-кандидатов. Мы ожидаем, что все причастные стороны будут действовать строго в соответствии с существующими правилами", - сказала Косьянчич.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии.

Министерство юстиции Македонии ожидает международного ордера на арест Груевски.

В Венгрии заявили, что рассмотрят вопрос о предоставлении политубежища.