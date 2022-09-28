Ограничения цен на нефть и не только. В Еврокомиссии огласили предложения к новому пакету санкций против РФ 28 сентября, 17:47 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В среду, 28 сентября, Еврокомиссия огласила предложения к восьмому пакету санкций против РФ. В частности, расширить список санкционных лиц, ввести ограничения в сфере торговли, на цену на нефть.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Среди ключевых моментов, предлагающих новый пакет: запреты на импорт российской продукции в размере 7 миллиардов евро, дополнительные запреты на предоставление европейских услуг, запрет гражданам ЕС входить в руководящие органы российских государственных компаний.

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Кроме того, новые санкции будут введены в основу для ограничения цен на нефть.

«Некоторые развивающиеся страны все еще нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет сократить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков», — подчеркнула Урсула.

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель добавил, что Евросоюз продолжит придерживаться своего курса в отношении РФ.

«Наша стратегия работает, и наши санкции дают убедительный эффект. Сегодня мы предлагаем дополнительные ограничительные меры против тех, кто поддерживает, содействует или получает выгоду от вторжения в Украину», — заявил он.

14 сентября Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС против страны-агрессора России за ее вторжение в Украину останутся.

Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России 21 июля. ЕС ввел запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности.

Также Евросоюз расширил список подстанционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора или ее сектора обороны и безопасности, усилив экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий.