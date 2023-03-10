В Еврокомиссии предлагают создать реестр запросов на выплаты репараций Россией

10 марта, 21:18
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Разрушенный россиянами храм в Богородичном Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Разрушенный россиянами храм в Богородичном Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Еврокомиссия предложила создать реестр запросов украинских граждан и организаций по выплатам репараций со стороны России.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Еврокомиссия предлагает создать реестр обращений украинских граждан и организаций об ущербе, нанесенном ими от действий России. Мы должны иметь всю информацию, собранную в одном центральном месте», — говорится в заявлении.

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По его словам, Россия должна заплатить очень большую цену. Он считает, что репарации России должны стать неотъемлемой частью восстановления справедливости для Украины.

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«ЕС продолжает работу по поиску юридически непротиворечивых способов инвестирования блокированных российских активов, чтобы обеспечить финансирование обновления Украины», — добавил еврокомиссар.

17 июля 2022 года правительство Нидерландов поддержало предложение Украины создать международный Реестр ущерба, причиненного российской агрессией.

Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что для компенсации ущерба страной-агрессором все убытки нужно тщательно задокументировать и оценить.

О необходимости создания Реестра ущерба было отдельно сказано в резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года, которая касалась необходимости создания международного механизма возмещения ущерба в результате противоправных действий России против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=t7Hi9QASXs8
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Еврокомиссия Российская агрессия Репарации Военные преступления РФ Война России против Украины

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