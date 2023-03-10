В Еврокомиссии предлагают создать реестр запросов на выплаты репараций Россией 10 марта, 21:18 Разрушенный россиянами храм в Богородичном Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Еврокомиссия предложила создать реестр запросов украинских граждан и организаций по выплатам репараций со стороны России.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Еврокомиссия предлагает создать реестр обращений украинских граждан и организаций об ущербе, нанесенном ими от действий России. Мы должны иметь всю информацию, собранную в одном центральном месте», — говорится в заявлении.

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По его словам, Россия должна заплатить очень большую цену. Он считает, что репарации России должны стать неотъемлемой частью восстановления справедливости для Украины.

«ЕС продолжает работу по поиску юридически непротиворечивых способов инвестирования блокированных российских активов, чтобы обеспечить финансирование обновления Украины», — добавил еврокомиссар.

17 июля 2022 года правительство Нидерландов поддержало предложение Украины создать международный Реестр ущерба, причиненного российской агрессией.

Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что для компенсации ущерба страной-агрессором все убытки нужно тщательно задокументировать и оценить.

О необходимости создания Реестра ущерба было отдельно сказано в резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года, которая касалась необходимости создания международного механизма возмещения ущерба в результате противоправных действий России против Украины.