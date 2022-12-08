«Повторение зверств Кремля». Полномасштабная война России против Украины не должна была стать неожиданностью — премьер Эстонии 8 декабря, 15:43 Кая Каллас (Фото:Emmi Korhonen/Lehtikuva/via REUTERS)

Полномасштабная война России в Украине не должна была стать неожиданностью, к этому вели предыдущие действия РФ, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В своей колонке для The New Statesman она подчеркнула, что ответ на этот вопрос есть в истории.

«После российского вторжения в феврале многие задавались вопросом „почему?“. Почему Россия ведет геноцидную войну против Украины? Мой ответ всегда: просто посмотрите на историю», — написала Каллас.

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Она подчеркнула, что Советский Союз разрушился, но его империализм остался.

«В России была похоронена правда о советском прошлом, а вместе с ней и уроки того времени. Восторжествовала безнаказанность. Сталинизм вернулся», — считает премьер Эстонии.

Она напомнила о применении Россией силы против Молдовы, Грузии, Крыма и восточной Украины.

«Слишком многие за пределами России проглядели эти события. Полномасштабная война России в Украине не должна была стать неожиданностью», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что прошедший год сделал видимым для всего мира лицо российских военных преступлений и российской оккупации.

«Эстония, как и половина Европы после Второй мировой войны, знает, что значит потерять все», — написала Каллас.

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Она напомнила, что Эстония теряла свою территорию, свободу и пятую часть населения в результате советского террора.

«Шокирует то, что масштабы военных преступлений, систематических массовых убийств, депортаций и пыток в Украине сегодня являются повторением зверств Кремля в прошлом», — написала Каллас.

15 ноября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявила, что Евросоюз должен изменить свою модель поддержки Украины и увеличить размер помощи стране в пять раз.