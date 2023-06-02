У Эстонии еще есть чем помочь ВСУ, многое зависит от успехов на фронтах — министр обороны 2 июня, 17:11 Флаг Эстонии (Фото:Aleksander Trunov / Pixabay)

У Эстонии еще есть оружие, которое она может передать Украине, но конкретная помощь зависит от того, что именно будет необходимо.

Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, сообщает ERR.ee.

Как считает министр, многое будет зависеть от военных успехов Украины этим летом и потребностей, которые станут ясны ближе к осени.

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«Все необходимое для готовящегося наступления вооружение союзники уже передали Украине. Сейчас идет подготовка к оказанию помощи осенью», — сказал он, добавив, что этот вопрос планируется обсудить на следующей встрече в формате Рамштайн, которая пройдет через две недели.

Певкур сообщил, что в ближайшее время Украина получит еще один полевой госпиталь, также продолжится обучение в Эстонии украинских военнослужащих.

20 апреля правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, который включает артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.