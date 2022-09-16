Требовал говорить по-русски. В Эстонии гражданина РФ лишили вида на жительство из-за оскорблений украинок — видео 16 сентября, 08:47 Россиянин пил пиво и хамил украинкам (Фото:Скриншот/instagram.com/olesia_pasieka)

Власти Эстонии лишили гражданина страны-агрессора РФ вида на жительство из-за оскорблений украинок.

Об этом сообщает Delfi.

Руководитель службы миграционного надзора Райнис Синикас сообщил, что постоянный вид на жительство мужчины был аннулирован.

«На прошлой неделе инициатор конфликта на пляже Пирита летом этого года получил извещение о том, что на основании ст. 241'2 Закона об иностранцах его лишают постоянного вида на жительство», — сказал он.

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По его словам, у гражданина РФ есть право обжаловать это решение в течение десяти дней.

Фото: НВ

Конфликт между гражданином страны-агрессора и украинками произошел в июле. На опубликованном видео видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь при этом нецензурно.

По словам девушек, суть конфликта заключалась в том, что мужчина требовал от них говорить «нормально», то есть по-русски.

Сам россиянин утверждает, что украинки якобы его «провоцировали, оскорбив его родной язык». Мужчина родился в Эстонии и имеет российское гражданство.

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