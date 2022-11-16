Помощь будет продолжаться. Инцидент с ракетой в Польше не навредит отношениям Украины и НАТО — посол Эстонии в Альянсе 16 ноября, 17:15 15 ноября в Польше упала ракета (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Посол Эстонии в НАТО Юрий Луйк заявил, что даже если ракета, упавшая в Польше во вторник, 15 ноября, была выпущена Украиной, в любом случае реальным виновником инцидента является страна-агрессор Россия.

Об этом сообщает ERR.

«Мы до сих пор точно не знаем, откуда она была запущена. Но даже если это случайная ракета, связанная с борьбой Украины против российских оккупантов и против шквала ракет, запущенных вчера российской стороной, то понятно, что она была выпущена из-за случайности или технической ошибки, и это никоим образом не повредит отношениям между странами НАТО и Украиной», — сказал он.

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По его словам, предоставление помощи Украине будет продолжено в полной мере.

«Чем больше мы пришлем в Украину качественной западной техники ПВО, тем эффективнее будет Украина в своих действиях по уничтожению российских ракет», — сказал он.

Луйк добавил, что расследование еще продолжается, и пока рано принимать окончательные решения.

"Ясно то, что это случайный инцидент, а не умышленное нападение на территорию НАТО", - сказал он.

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».



Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По ее критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.