Маловероятно, что Россия совершит ядерную атаку против Украины на фоне будущих учений — разведка Эстонии 7 октября, 14:18 Марго Гросберг (Фото:ICDS Tallinn/www.flickr.com)

Хотя вооруженные силы страны-агрессора РФ планируют в ближайшее время ядерные учения, маловероятно, что ядерное оружие будет использовано для нападения на Украину, считает глава Разведывательного центра Минобороны Эстонии Марго Гросберг.

Об этом сообщает ERR.

По его мнению, применение ядерного оружия было бы нецелесообразным с военной точки зрения.

«Подчеркну, что с военной точки зрения применение такого оружия никоим образом не разумно, оно не дает эффекта», — сказал Гросберг.

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Генерал заявил, что с точки зрения военных действий в Украине сейчас не видно, чтобы учения в РФ могли быть использованы для применения ядерного оружия.

«Надо иметь в виду ядерную угрозу, но она, на мой взгляд, не очень велика», — сказал Гросберг.

По данным The Times, диктатор Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины.