Эстония не пустит назад граждан РФ, которые поехали на войну против Украины 21 сентября, 16:30 Эстония не будет пускать назад граждан РФ, которые поехали на войну против Украины (Фото:Ville Säävuori/www.flickr.com)

На фоне объявленной в мобилизации в России власти Эстонии заявили, что не пустят назад граждан РФ, которые отправились на войну против Украины.

Об этом сообщает ERR.

По словам вице-канцлера МВД Эстонии Вейко Коммусаара, Эстония не вводила никаких ограничений на выезд российских граждан, у которых есть вид на жительство, из страны.

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«Но если мы узнаем, что они отправились на войну, у них не будет возможности вернуться в Эстонию», — сказал он.

Фото: НВ

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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