В ЕС заявили, что фактически относятся к Украине как к члену Союза (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Европейский Союз фактически относится к Украине как к государству-члену , усиливает поддержку и планирует масштабную финансовую и оборонную помощь.

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила директор по вопросам мира, безопасности и обороны Европейской службы внешних действий (EEAS) Бенедикта фон Зехер-Тосс во время 18-го Киевского форума по безопасности.

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«Мы фактически относимся к Украине как к государству-члену ЕС уже сейчас», — заявила она.

Бенедикта фон Зехер-Тосс подчеркнула, что ЕС параллельно усиливает финансовую и военную поддержку, планируя направить около 90 млрд евро в течение двух лет, из которых большая часть пойдет на оборону, а остальные — на экономическую помощь.

По ее словам, Евросоюз поддерживает Украину с начала полномасштабной войны и не изменит этого курса в дальнейшем. Она пояснила, что помощь базируется на двух главных целях: способствовать победе Украины и одновременно развивать долгосрочное партнерство, выгодное обеим сторонам.

Фон Зехер-Тосс подчеркнула, что именно Украина определяет, в какой помощи нуждается, включая закупки и их сроки. При этом одним из ключевых направлений является более активное привлечение украинского оборонного сектора, ведь «украинцы являются инноваторами и лидерами в важных сегментах».

Она также отметила, что в дальнейшем будет усиливаться сотрудничество с европейскими производителями, в частности, через создание совместных компаний и развитие партнерства между предприятиями.

«Даже после завершения войны угроза не исчезнет, поэтому мы должны строить партнерство, которое гарантирует безопасность и сегодня, и в будущем», — подчеркнула представительница EEAS.



По ее словам, Евросоюз также планирует вкладывать средства в развитие производства — как в Украине, так и в странах ЕС — чтобы наращивать оборонные возможности. Она подчеркнула, что поддержка Украины является вкладом в общую безопасность Европы, и «Украина является ключевым партнером уже сегодня и будет членом Европейского Союза завтра».

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24 марта европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет стать членом ЕС в 2027 году.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна сначала соответствовать Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

Он подчеркнул, что Украине нужна перспектива, которая проложит путь к вступлению в долгосрочной перспективе. Вступление Украины в ЕС с 1 января следующего года, по словам Мерца, нереально.

