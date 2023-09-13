Глава Еврокомиссии заявила, что Украине необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС — Bloomberg 13 сентября, 09:03 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Monicah Mwangi)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с послами стран Евросоюза заявила, что Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС, Bloomberg.

Ожидается, что в среду, 13 сентября, фон дер Ляйен, выступая с докладом о положении дел в ЕС, подчеркнет, насколько фундаментально изменила Евросоюз война России против Украины.

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По словам людей, знакомых с ходом переговоров, в начале месяца фон дер Ляйен заявила послам стран ЕС, что блоку необходимо расширить свои границы, чтобы учесть новые геополитические реалии.

По ее словам, Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС, чтобы они не попали под влияние стран, не разделяющих ценности блока.

Собеседники Bloomberg заявили, что Украине и Молдове, а также другим странам, подавшим заявки на вступление в ЕС, включая пять стран Западных Балкан, являющихся кандидатами, необходимо ускорить реформы.

По их словам, страны должны привести их в соответствие с правилами блока и воспользоваться той политической поддержкой, которая существует для вступления новых членов.

Движение Украины в ЕС — последние новости

Украина продолжает движение в Европейский Союз. 28 февраля 2022 года Киев подал заявку на вступление в ЕС, а 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

При этом было выдвинуто семь ключевых требований, которые она должна выполнить.

Однако несмотря на заявления украинских политиков о более чем 70% выполненного «домашнего задания», по данным Reuters, в отчете Еврокомиссии говорится лишь о выполнении двух из семи основных пунктов.