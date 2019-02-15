В ЕС заявили, что не приемлют идею военного вмешательства в Венесуэле - СМИ Сегодня, 17:18 30 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Группа военных потребовала отстранить Мадуро от власти ЕРА

Военные интервенции - это не метод ЕС, заявил анонимный высокопоставленный чиновник ЕС, отвечая на вопросы о политике в отношении Венесуэлы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это не то, что может нам показаться естественным даже в мыслях. Не ждите большого энтузиазма, что касается идей такого рода", - сказал инсайдер.

Антиправительственные протесты в Венесуэле Венесуэльскую столицу Каракас охватила волна антиправительственных протестов после неудавшейся попытки группы военнослужащих устроить мятеж, 22-23 января 2019 года

Чиновник отметил, что ЕС, как и "очень значительное большинство" стран региона не считают это хорошей идеей, поскольку “это не то, что приведет нас к стабилизации ситуации и к инклюзивному процессу".

Ранее, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна не рассматривает возможность ввода войск в Венесуэлу для урегулирования политического кризиса.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. На данный момент в столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время, в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.