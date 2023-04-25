Готовятся к «худшему варианту». Критическая инфраструктура ЕС находится под угрозой — глава Еврокомиссии 25 апреля, 11:26 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Критическая инфраструктура Европейского Союза находится под угрозой, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, ЕС совместно с НАТО работает над программой стресс-тестов, чтобы подготовиться к «худшему варианту».

Фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО создали совместную целевую группу для изучения возможных угроз для ключевых секторов, включая энергетику.

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По ее словам, результаты исследования будут представлены на встрече лидеров ЕС в июле.

По данным СМИ, у РФ есть военная программа, определяющая ветровые электростанции, газопроводы, кабели в Балтийском и Северном морях. Российские корабли передвигаются в этих водах, чтобы собирать данные для диверсий.

Собеседники изданий рассказали, что карту инфраструктуры готовят, чтобы спланировать диверсии в Северном море, а сама программа занимает центральное место в подготовке России к возможному «большому конфликту с Западом».