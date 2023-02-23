Необходимо больше разъяснений. В ЕС выступили против штрафов за нераскрытие активов РФ — СМИ 23 февраля, 04:25 Новые санкции ЕС против России будут действовать до 24 февраля 2024 года (Фото:Olga Nayda/Unsplash)

Более десятка стран ЕС выступили против предложенных штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о месторасположении российских активов. Следовательно, Европейская комиссия отказалась от этого мероприятия.

Об этом пишет Politico.



Предложение штрафов было частью десятого пакета санкций ЕС против России. Ее цель — узнать, где находятся замороженные активы России, в том числе какая часть из почти 300 миллиардов долларов российских золотовалютных резервов, замороженных в странах G7 и ЕС, сохраняется в странах ЕС.

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Еврокомиссия предлагала ввести обязательство сообщать о местонахождении, рыночной стоимости и виде денег, принадлежащих подсанкционным лицам — включая Центральный банк России — и были или не были заморожены.

В случае невыполнения этого требования предлагались значительные штрафы: до 10% обращения для юридических лиц и 50 тысяч евро — для физических лиц, которые намеренно или по неосторожности не сообщат информацию о российских активах, плюс ежедневные штрафы.

Но, по данным собеседников Politico, группа из 13 стран ЕС — в частности, Австрия, Германия, Бельгия, Чехия, Франция, Италия, Латвия, Мальта и Португалия — возражала против этого предложения во время встречи послов государств-членов во вторник.

Они объяснили это необходимостью дополнительных юридических разъяснений, «которые невозможно решить, просто просмотрев пакет санкций через несколько дней». При этом принципиальных возражений против самого шага не выдвигалось.

В новых проектах десятого пакета санкций, распространенных накануне встречи послов ЕС в среду, с которыми ознакомилось Politico, два пункта, касающиеся штрафов за нераскрытие российских активов, были изъяты.