В ЕС высказались о перспективе введения новых санкций против России Сегодня, 10:25 213 Цей матеріал також доступний українською В ЕС думают о дополнительных санкциях против России, заявила Могерини

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что сейчас ЕС продолжает обсуждать возможность введения новых санкций против России.

Могерини отметила, что в настоящее время говорить о новых ограничительных мерах пока рано, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как вы знаете, нам в Европейском Союзе всегда требуются две вещи для дополнительных санкций или для введения санкций в целом. Во-первых, это прочная правовая основа… Второе - это единое согласие 28 стран. Обсуждение ведется, поэтому мне пока определенно рано говорить что-либо по этому поводу", - сказала она.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции в отношении России из-за захвата украинских моряков и судов.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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