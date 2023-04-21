В ЕС уже прошли обучение более 16 тысяч украинских военных — Боррель 21 апреля, 17:19 Флаги ЕС и Украины (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

В Европейском Союзе уже прошли обучение более 16 000 украинских военных.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

Глава европейской дипломатии рассказал о помощи ЕС Украине на встрече в формате Рамштайн.

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«В Контактной группе по обороне Украины я сообщил о военной поддержке ЕС. Уже обучено более 16 000 украинских солдат. Уже доставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро», — написал Боррель.

Он добавил, что работа над совместными закупками продолжается.

«ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы обеспечить победу Украины», — написал Боррель.

20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

