В ЕС уже прошли обучение более 16 тысяч украинских военных — Боррель
Флаги ЕС и Украины (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)
В Европейском Союзе уже прошли обучение более 16 000 украинских военных.
Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.
Глава европейской дипломатии рассказал о помощи ЕС Украине на встрече в формате Рамштайн.
«В Контактной группе по обороне Украины я сообщил о военной поддержке ЕС. Уже обучено более 16 000 украинских солдат. Уже доставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро», — написал Боррель.
Он добавил, что работа над совместными закупками продолжается.
«ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы обеспечить победу Украины», — написал Боррель.
20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.