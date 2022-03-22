В ЕС утвердили первую концепцию в сфере обороны и безопасности 22 марта, 01:24 Цей матеріал також доступний українською Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министры иностранных дел и обороны стран ЕС утвердили так называемый Стратегический компас. Это первая концепция ЕС в сфере обороны и безопасности.

Об этом идет речь на сайте Европейского совета.



Отмечается, что концепция была утверждена в то время, когда мы стали свидетелями возвращения войны в Европу».

Компас дает Европейскому Союзу план действий по укреплению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года.

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Ключевая норма этого плана – создание европейских сил быстрого реагирования численностью 5 тысяч военнослужащих.

Кроме того, ЕС хочет проводить регулярные учения на суше и на море, усилить гражданские и военные миссии и операции ЕС CSDP (Совместная политика обороны и безопасности), в частности, быть готовым развернуть 200 полностью оснащенных экспертов этой миссии в течение 30 дней, «в том числе в сложных условиях».

«Угрозы растут, и цена бездействия ясна. Стратегический компас – это руководство к действию. Он определяет амбициозные пути развития нашей политики безопасности и обороны на следующее десятилетие», – говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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