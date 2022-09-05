«Были бы в лучшей ситуации». Боррель сожалеет, что обучение украинских военных в ЕС не организовали год назад

5 сентября, 15:47
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/ Johanna Geron)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/ Johanna Geron)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сожалеет, что страны ЕС не начали обучение ВСУ год назад.

Об этом сообщает АР.

«К сожалению, мы этого не сделали, и сегодня мы сожалеем. Мы сожалеем, что в августе прошлого года мы не последовали этой просьбе, не выполнили эту просьбу», — сказал он.

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По его словам, если бы ЕС отреагировал в то время, то «мы были бы в лучшей ситуации».

Боррель заявил, что запасы оружия в ЕС истощаются, поскольку страны-члены продолжают отправлять оружие и боеприпасы в Украину.

«Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для украинцев», — сказал он.

По его словам, запасы вооружения нужно пополнить.

«Лучший способ пополнения — делать это вместе. Это будет дешевле», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=VxjCudvuvCs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Жозеп Боррель Война России против Украины

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