В ЕС создали новый санкционный режим для противодействия применению химического оружия

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов

Совет ЕС по иностранным делам утвердил новый режим санкций для борьбы с использованием и распространения химического оружия.

Соответствующее решение было принято во время заседания в Люксембурге в понедельник, 15 октября.

"Совет одобрил новый режим ограничительных мер, направленных на применение и распространение химического оружия", - говорится в сообщении.

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Согласно утвержденному документу, Евросоюз теперь сможет вводить санкции в отношении лиц и компаний, занимающихся разработкой и применением химического оружия, "независимо от их национальности или местонахождения".

"Ограничительные меры направлены на лиц и компании, которые непосредственно ответственны за разработку или применение химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку, и тех, кто помогает, поощряет или связан с ними", - отмечается в коммюнике.

Ограничительные меры предусматривают, в частности, запрет на въезд в ЕС, замораживание активов физических и юридических лиц.

Кроме того, фигурантам санкционного списка запрещается предоставлять финансовые средства.

Напомним, 8 августа США приняли решение ввести против России новые санкции из-за отравления нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего российского агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В заявлении Вашингтон прямо обвинил Москву в применении запрещенного химического оружия против гражданина Британии.

Кроме того, если Кремль не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.