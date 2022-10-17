Совет ЕС одобрил создание военной тренировочной миссии для ВСУ 17 октября, 16:48 Военная тренировочная миссия будет действовать на территории стран-членов ЕС (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В понедельник, 17 октября, Совет ЕС одобрил создание военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine для поддержки ВСУ в борьбе Украины за свою территориальную целостность.

Как говорится в решении структуры, цель миссии — способствовать укреплению военного потенциала вооруженных сил Украины для эффективного проведения военных операций, чтобы позволить стране защищать свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население.

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EUMAM Ukraine обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию действий государств-членов, поддерживающих проведение подготовки.

Миссия будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь свой оперативный штаб в в Брюсселе, чтобы обеспечить общую координацию на стратегическом уровне. Командовать миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Центра военного планирования и проведения операций.

Мандат миссии первоначально продлится два года, а финансовая контрольная сумма общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Она также открыта для участия третьих государств, которые хотят поддержать Украину.

30 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Борель сообщал, что министры обороны ЕС одобрили подготовку к тренировочной миссии для ВСУ.

СМИ отмечали, что страны Евросоюза договорились тренировать до 15 тысяч украинских военных. По данным немецких СМИ, в Германии вероятно будут обучать украинских командиров тактике в центре боевого моделирования, а также саперов, медиков и других специалистов.