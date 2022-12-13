Послы ЕС согласовали выделение Украине 18 млрд евро 13 декабря, 03:26 Предложение должен утвердить Европарламент (Фото:Верховная Рада Украины)

Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро. Также был согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%.

Об этом сообщили в представительстве Чехии в Совете ЕС.

Венгрии также разрешили использовать средства из фондов ЕС в размере 5,8 евро млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий.

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Финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях.

«Послы ЕС в целом единогласно согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях», — говорится в сообщении.

10 декабря Совет Европейского Союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Теперь это предложение должен утвердить Европарламент.