Послы ЕС согласовали выделение Украине 18 млрд евро
Предложение должен утвердить Европарламент (Фото:Верховная Рада Украины)
Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро. Также был согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%.
Об этом сообщили в представительстве Чехии в Совете ЕС.
Венгрии также разрешили использовать средства из фондов ЕС в размере 5,8 евро млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий.
Финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях.
«Послы ЕС в целом единогласно согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях», — говорится в сообщении.
10 декабря Совет Европейского Союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Теперь это предложение должен утвердить Европарламент.