В ЕС согласовали санкции против россиян за агрессию в Азовском море - Bloomberg
В Европейском Союзе согласовали персональные санкции против граждан России из-за акта агрессии против Украины в Азовском море, сообщает
агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По информации источника, ЕС рассматривает введение
санкций в отношении шести-семи чиновников среднего звена. При этом компаний в
санкционном списке нет.
Согласно Bloomberg, министры иностранных дел
стран ЕС обсудят вопрос введения санкций против РФ в понедельник, 18 февраля.
Напомним, что по данным Financial Times, США и страны ЕС близки к принятию совместного решения о введении новых санкций в отношении физических лиц и компании РФ, которые участвовали в захвате Россией трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Москва инкриминирует украинским морякам
"незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет
лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует
немедленного освобождения.
В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских
моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.