В ЕС согласовали санкции против россиян за агрессию в Азовском море - Bloomberg Сегодня, 17:16 2 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

В Европейском Союзе согласовали персональные санкции против граждан России из-за акта агрессии против Украины в Азовском море, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации источника, ЕС рассматривает введение санкций в отношении шести-семи чиновников среднего звена. При этом компаний в санкционном списке нет.

Согласно Bloomberg, министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос введения санкций против РФ в понедельник, 18 февраля.

Напомним, что по данным Financial Times, США и страны ЕС близки к принятию совместного решения о введении новых санкций в отношении физических лиц и компании РФ, которые участвовали в захвате Россией трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.