В ЕС согласовали новые санкции против России и Беларуси — журналист 18 октября, 17:34 Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни. (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз согласовал дальнейшие санкции против России и Беларуси из-за войны против Украины, сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Похоже, что в ЕС пришли к общему консенсусу по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя и не в отношении энергетики) и Беларуси», — пишет он в Twitter.

Он также ожидает, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.

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Накануне некоторые министры иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.