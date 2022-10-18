В ЕС согласовали новые санкции против России и Беларуси — журналист

18 октября, 17:34
Поделиться:
Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни. (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни. (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз согласовал дальнейшие санкции против России и Беларуси из-за войны против Украины, сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Похоже, что в ЕС пришли к общему консенсусу по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя и не в отношении энергетики) и Беларуси», — пишет он в Twitter.

Он также ожидает, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.

Видео дня

https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1582362222193303552

Накануне некоторые министры иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

https://www.youtube.com/embed/pFqRJb7lnVM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Войска РФ Санкции Запада

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X