Совет Европы одобрил непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии 12 октября, 14:43 Оккупанты принудительно выдают российские паспорта украинцам на захваченных территориях (Фото:RJA1988/Pixabay)

Совет Европы согласовал непризнание российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Как говорится в заявлении структуры, послы ЕС также согласовали мандат на переговоры с Европарламентом, который должен принять окончательно решение по этому вопросу.

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«Это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины и практику России выдавать российские загранпаспорта жителям оккупированных регионов. Оно также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году», — отметили в Совете Европы.

Там добавили, что выданные РФ проездные документы жителям оккупированных территорий Украины и Грузии не будут приниматься в качестве действительных для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

Проездные документы, выданные в захваченных РФ регионах Украины и Грузии, уже не признаются или находятся в процессе непризнания странами-членами ЕС. Цель данного решения — выработать общий подход, обеспечить надлежащее функционирование внешней границы и общей визовой политики, а также гарантировать безопасность стран-членов ЕС.

РФ проводит принудительную паспортизацию на захваченных с 24 февраля территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Оккупанты заставляют людей принимать российское гражданство, запугивая отсутствием выплат.

РФ также начала незаконно выдавать российские паспорта в ОРДЛО в 2019 году.