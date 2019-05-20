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В ЕС прокомментировали заявление Зеленского о роспуске Рады

Вчера, 15:33
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В ЕС прокомментировали заявление Зеленского о роспуске Рады - фото

MarosSefcovic / Twitter

Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду

Европейский Союз рассчитывает, что роспуск Верховной Рады состоится в соответствии с законом.

«Президент Зеленский во время своего выступления на инаугурации призвал к роспуску Рады. Для официального оформления этого решения необходимы дальнейшие шаги», - заявили в представительстве ЕС в комментарии Европейской правде.

В ЕС выразили ожидания, что внеочередные выборы должны быть «свободными, справедливыми и заслуживающими доверия», как того предусматривает демократия.

«Важно сохранить динамику реформ и обеспечить их устойчивость и в этом избирательном году. Рассчитываем продолжить совместную работу с Украиной по реализации Соглашения об ассоциации [с ЕС]», - заявили в ЕС.

В представительстве ЕС надеются на сотрудничество с президентом Владимиром Зеленским, правительством и парламентом.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Перед этим он дал Раде два месяца, чтобы принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский Евросоюз

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