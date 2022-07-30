Все причастные будут отвечать. В ЕС назвали «варварством» убийство азовцев в Еленовке

30 июля, 06:46
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «ужасным зверством» убийство пленных азовцев на территории бывшей колонии в оккупированной Еленовке.

«Сообщается, что сегодня в Еленовке на востоке Украины Россия убила десятки украинских военнопленных, в том числе защитников мариупольского меткомбината Азовсталь, сдавшихся России и зарегистрированных МККК в мае и находившихся под правовой защитой России в рамках международных гуманитарных законов», — отметил он.

Видео дня

Чиновник добавил, что 29 июля прокремлевские пользователи социальных сетей распространили «ужасные видеозаписи», на которых русские солдаты «совершают противные зверства» в отношении украинского военнопленного.

Читайте также:

Утром 29 июля россияне обстреляли тюрьму в Еленовке, в которой содержат пленных бойцов Азова (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Ознакомлен с ситуацией». Красный Крест предложил помощь в эвакуации раненых азовцев в Еленовке

«Европейский союз решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и приравниваются к военным преступлениям», — подчеркнул Боррель.

Он пообещал, что все причастные к военным преступлениям и другим серьезным нарушениям, а также ответственные чиновники и военные будут привлечены к ответственности за свои поступки.

«Европейский Союз активно поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права, осуществленные во время российской агрессии в Украине», — подытожил чиновник.

Читайте также:
Алексей Мельник
Алексей Мельник
Это не ошибочный удар. Каким был мотив убийства пленных бойцов Азова в Еленовке

28 июля в Сети появилось видео того, как российские военные жестоко пытают украинского пленника, отрезая ему гениталии канцелярским ножом. А утром 29 июля обстреляли тюрьму в Еленовке, в которой содержатся пленные бойцы Азова, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек.


https://www.youtube.com/embed/4wBSOO3tPfw
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Батальон Азов Украина-ЕС Оленовка Война на Донбассе Женевское соглашение Война в Украине Военнопленные Полк Азов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Прочь от дома: за время войны из Украины, по данным ООН, выехало около 7 млн украинцев, 3 млн уже успели вернуться назад. (Фото:Kay Nietfeld /dpa via Reuters)
Эвакуация или эмиграция /
Почему украинские мигранты выгодны ЕС и какие риски ждут Украину в 2023 году — интервью с Глебовицким
30 июля, 07:40
Политика
Тимоти Снайдер
Американский историк
Восемь факторов, влияющих на ход войны. Что может измениться?

Украина, на мой взгляд, в состоянии выиграть эту войну. Но есть факторы, которые стоит учесть, чтобы обстоятельства не развернулись в другую сторону

30 июля, 07:13
Мнения
Ученые считают, что излечение от ВИЧ возможн (Фото:Unsplash)
Все возможно /
Четвертый человек в мире излечился от ВИЧ. Что известно о всех предыдущих случаях?
30 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X