Все причастные будут отвечать. В ЕС назвали «варварством» убийство азовцев в Еленовке 30 июля, 06:46 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «ужасным зверством» убийство пленных азовцев на территории бывшей колонии в оккупированной Еленовке.

«Сообщается, что сегодня в Еленовке на востоке Украины Россия убила десятки украинских военнопленных, в том числе защитников мариупольского меткомбината Азовсталь, сдавшихся России и зарегистрированных МККК в мае и находившихся под правовой защитой России в рамках международных гуманитарных законов», — отметил он.



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Чиновник добавил, что 29 июля прокремлевские пользователи социальных сетей распространили «ужасные видеозаписи», на которых русские солдаты «совершают противные зверства» в отношении украинского военнопленного.

«Европейский союз решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и приравниваются к военным преступлениям», — подчеркнул Боррель.

Он пообещал, что все причастные к военным преступлениям и другим серьезным нарушениям, а также ответственные чиновники и военные будут привлечены к ответственности за свои поступки.

«Европейский Союз активно поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права, осуществленные во время российской агрессии в Украине», — подытожил чиновник.

28 июля в Сети появилось видео того, как российские военные жестоко пытают украинского пленника, отрезая ему гениталии канцелярским ножом. А утром 29 июля обстреляли тюрьму в Еленовке, в которой содержатся пленные бойцы Азова, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек.





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