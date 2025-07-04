NV получил текст официального поздравления США с годовщиной независимости от депутатов 29 европейских парламентов, который содержит призывы усилить Киев на поле боя и заставить Путина прекратить агрессию.

Европейские депутаты — представители ЕС и стран-союзниц Украины, — поздравили США с очередной годовщиной их независимости, одновременно призвав Вашингтон активнее помогать Украине на поле боя.

Об этом говорится в официальном заявлении, которое есть в распоряжении NV.

Члены 29 европейских парламентов, включая даже представителей Венгрии и Словакии, отметили: успех Америки вдохновляет людей, которые любят свободу, во всем мире, а лидерство США стало движущей силой, формирующей мировую историю, и сыграло ключевую роль в создании основ глобального мира, безопасности и международного порядка, основанного на правилах.

При этом, по мнению инициаторов заявления, сегодня эти основы подвергаются атакам со стороны ядерной державы и постоянного члена Совбеза ООН — Российской Федерации. В документе указано: Россия ведет жестокую агрессивную войну против Украины, которая началась более 11 лет назад с попытки незаконной аннексии Крыма и продолжается уже более 3 лет в виде полномасштабного военного вторжения, которого не видели со времен Второй мировой, с ежедневными ракетными и дронными атаками России на мирные украинские города.

«Сегодня Украина, как и Америка 249 лет назад, защищает свое право жить в мире и самостоятельно решать свою судьбу. Украинцы борются за те же принципы и ценности, за которые боролись американцы в XVIII веке — независимость ради свободы, демократии и процветания. Это ценности, которые мы все должны защищать, и это борьба, которую мы должны выиграть», — говорится в заявлении.

Представители парламентов отметили, что Украина четко продемонстрировала свою открытость к полному и безоговорочному прекращению огня и переговорам, как предложил президент США Дональд Трампом. Однако российский диктатор отклонил это предложение, и РФ только усилила свои жестокие атаки.

«Сейчас не время показывать слабость. Мы не должны позволить тирании взять верх и навязать свою волю свободным людям. Путина необходимо заставить прекратить агрессию и согласиться на всеобъемлющий, справедливый и длительный мир», — говорится в тексте заявления.

Дальнейшая оборонная поддержка Украины имеет решающее значение, отметили европейские политики. Ведь она является жизненно важной для спасения тысяч жизней гражданских лиц, которых Россия ежедневно убивает своими террористическими атаками. Военная поддержка также необходима для того, чтобы заставить Россию пойти на переговоры, поскольку она понимает только язык силы.

Учитывая это, парламентарии призвали значительно усилить сотрудничество между всеми теми, кто защищает жизнь по всему миру — особенно в технологической сфере.

«Украина должна иметь преимущество на поле боя, заставляя Путина закончить войну. Поэтому Украина нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов, которые поставляются стабильно и вовремя. Чрезвычайно важно срочно предоставить Украине истребители F-16, мощные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, и ракеты для таких систем, чтобы создать эффективный воздушный щит, способный остановить российские баллистические ракеты, поставить оружие большой дальности, дроны и артиллерийские боеприпасы, а также инвестировать в их совместное производство в Украине. Любая задержка будет означать, что российские агрессоры ежедневно будут убивать еще больше невинных людей, в том числе женщин и детей», — говорится в заявлении.

«Мы уверены, что вместе, под руководством президента Трампа и при поддержке дипломатических усилий двухпартийного и двухпалатного Конгресса США, нам удастся подорвать современную „ось зла“, достичь всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины, восстановить уважение к международному праву и укрепить трансатлантическую и глобальную безопасность», — резюмировали парламентарии.

Заявление поддержали представители парламентов Украины, ЕС, Эстонии, Литвы, Чехии, Финляндии, Словакии, Франции, Хорватии, Австрии, Испании, Польши, Дании, Бельгии, Германии, Италии, Швеции, Венгрии, Кипра, Исландии, Великобритании, Болгарии, Черногории, Молдовы, Нидерландов, Греции, Ирландии, Латвии и Македонии.