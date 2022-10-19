Не просто спонсор. В Европарламенте призвали признать Россию террористическим государством 19 октября, 03:26 Россия — террористическое государство (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Многие депутаты Европарламента, принявшие участие в дебатах о признании РФ государством — спонсором терроризма, потребовали признать Россию террористическим государством. Таким образом, они изменили формулировку со «спонсора» на «террористическое государство».

Об этом сообщает Укринформ.



"Есть два определения терроризма. Первый — это умышленное использование чрезвычайного насилия для достижения политических целей, второе — атаки комбатантов на гражданских во время вооруженного конфликта. Российские эскадроны смерти убили президента Чечни Яндарбиева в 2004-м в Дохе, убили Литвиненко в Лондоне с использованием полония, покушались на Скрипача в Солсбери с использованием "новичка", - и это можно продолжать. Мы все знаем, что Путин делает с украинскими городами прямо сейчас. Так что Россия соответствует обоим определениям», — отметил в своем выступлении евродепутат Радослав Сикорский (Польша), представитель политической группы Европейской народной партии.

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При этом он заметил. что Россия не подпадает под определение государства — спонсора терроризма, поскольку все эти преступления совершены не какой-либо другой организацией, финансируемой Россией. Все эти убийства и атаки были совершены штатными сотрудниками российских специальных служб, то есть самой Российской Федерацией.

«Исходя из этого, Россия является не спонсором терроризма, а государством-террористом. Вызов, который встает перед нами, — принять законодательство, как это было сделано в США, что позволит жертвам этого терроризма требовать компенсацию за счет российских государственных активов. И это должно быть целью наших действий и нашего объявления, которое мы намерены совершить», — подчеркнул европейский политик.

В свою очередь евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, представляющий политическую группу Обновления Европы, перечислил военные преступления, совершенные Россией уже после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Он напомнил, что в ходе российской агрессии были убиты более четырех сотен украинских детей, еще более семисот получили ранения.

Его мнение продолжила немецкий политик Виола фон Крамон-Таубадель (политическая группа Зеленых/Европейский свободный союз).

«Мы говорим сейчас о преступном использовании насилия и терроризма против гражданского населения. Именно это и есть терроризм, когда гражданские люди подвергаются пыткам, изнасилованиям, убийствам. Когда изымаются тысячи тонн зерна, обрекает на голод целые народы. Когда Путин намеренно направляет свои ракеты и бомбы против гражданских людей в Украине. Терроризм — это когда он угрожает ядерной войной Украине и другим странам. Не стоит прятаться в кустах. Путинская Россия является спонсором терроризма по всему миру, и мы должны поступать с ней точно так же, как мы действуем со всеми террористами», — подчеркнула фон Крамон.

Голосование по поводу признания России спонсором терроризма или государством-террористом должно состояться в ноябре.