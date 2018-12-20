В ЕС призвали освободить Бекирова и предоставить ему медицинскую помощь Сегодня, 17:55 21 Цей матеріал також доступний українською Эдем Бекиров имеет инвалидность первой группы Фото: Gayana Yuksel via Facebook

Представительство ЕС в Украине призвало освободить арестованного в аннексированом Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Об этом сообщили в пресс-службе организации в Twitter.

В представительстве отметили, что состояние здоровья крымскотатарского активиста “находится под угрозой”.

“Он должен быть немедленно освобожден и ему должна быть срочно оказана медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Стан здоров’я кримськотатарський активіста Едема #Бекіров‘а, що був затриманий в незаконно анексованому #Крим‘у, знаходиться під загрозою. Він повинен бути негайно звільнений та йому повинна бути терміново надана медична допомога. #FreeBekirov — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 20 декабря 2018 г.

Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины,крымскотатарского активиста Эдема Бекирова утром 12 декабря на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения.

Адвокат международной правозащитной группы Агора Алексей Ладин сообщил, что Бекирова подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 222, а также части 1.1 статьи 222 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов), обе статьи относятся к категории средней тяжести.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.