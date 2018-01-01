В ЕС предложили план борьбы с фейковыми новостями Сегодня, 17:22 13 Цей матеріал також доступний українською Этот план Еврокомиссии должен быть утвержден лидерами стран ЕС

Еврокомиссия в среду, 5 декабря, предложила выделить больше средств на борьбу с фейковыми новостями в Интернете.

Об этом сообщает Reuters.

Такие меры предлагают принять в свете выборов в Европарламент в 2019 году.

Предполагается запустить систему раннего предупреждения правительств о дезинформационных кампаниях и побудить технологические компании делать больше для борьбы с дезинформацией.

Еврокомиссия будет выявлять сообщения, написанные ботами. Кроме того, в плане предлагается расширить возможности секции, которая обнаруживала бы русскую ложную информацию. Для этого предлагается увеличить финансирование Европейской службы внешних дел до $5 млн. В 2018 году ее бюджет составляет $1,9 млн.

Также ЕС призывает технологических гигантов вроде Facebook и Google объединить усилия в борьбе с ложным или незаконным контентом, таким как разжигание вражды или экстремизма, онлайн-продажа фальсифицированных товаров.

Этот план Еврокомиссии должен быть утвержден лидерами стран ЕС. Он является еще одной мерой по предотвращению попыток РФ подорвать западные демократии, когда Россия запускает кампании по дезинформации, которые поляризуют общество.

"Существуют веские факты, указывающие на РФ как основной источник дезинформации в Европе. Дезинформация - неотъемлемая часть российской военной доктрины и стратегии разделения и ослабления Запада ", - заявил вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип.

Россия подобные обвинения отвергает.