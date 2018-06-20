В ЕС отреагировали на выход США из Совета ООН по правам человека

Евросоюз сожалеет о выходе США из Совета по правам человека

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини обеспокоена решением США выйти из Совета ООН по правам человека.

Решение американских властей покинуть совет "вредит роли США как защитника и сторонника демократии", говорится в заявлении Могерини.

"США всегда были на первых ролях в области защиты прав человека во всем мире", - отмечается в документе.

Глава европейской дипломатии также подчеркнула статус США в совете как многолетнего партнера Европы.

Тем не менее, ЕС намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека и не исключает возможность совместной деятельности с США.

При этом Евросоюз разделяет необходимость повышения эффективности Совета по правам человека.

Напомним, США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека. Одной из основных причин принятого решения является "хроническая предвзятость в отношении Израиля", отметила постпред США в ООН Никки Хейли.

Позже премьер-министр Израиля поблагодарил США за выход из Совета.

В свою очередь Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета по правам человека на 2021–2023 годы.